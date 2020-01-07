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Başakşehir, Arda Turan ile yollarını ayırdı!

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın sözleşmesi kulüple karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

07.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:31 Başakşehir, Arda Turan ile yollarını ayırdı!
Medipol 'de forma giyen Arda Turan'ın sözleşmesi kulüple karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Arda Turan, Başakşehir ile yollarını ayırdı. Bonservisi 'da olan ve 2 buçuk yıldır Medipol Başakşehir'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi kulüp tarafından feshedildi. Turuncu-lacivertli kulüpten fesih için şu açıklama yapıldı:

"Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Adı ile anılıyor

Devre arası transfer döneminde adı eski kulübü Galatasaray ile anılan Arda Turan için, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 17. haftasında oynanan Antalyaspor maçı sonrası, "Arda, Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum ama bana, 'Arda, Galatasaray'da mı bırakmalı' derseniz, benim oyum bundan yana olur" açıklamasını yapmıştı. Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan'ın transferinin gündemde olmadığının açıklamasına ise pazar günü şu yanıtı vermişti:

"Ben o cümleyi kullanmazdım. Nedenine gelince de Galatasaray'a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray'a para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmaktan imtina ediyorum açıkçası. Arda Allah yukarıda bir defa ben Galatasaray'a geleyim, mukavele için veya başka imza için bir dilekte bulunmadı. Böyle bir istekte olmadı. Bir daha ileri gideyim ben de kimseye ne alın ne almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu tespiti de yapmak lazım." - İSTANBUL

Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Barcelona, Spor

Kaynak: İHA

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