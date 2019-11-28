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Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi

Medipol Başakşehir, Roma mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'nde 3 maç sonra yenildi.

28.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:20Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi
Medipol , mağlubiyetiyle Ligi'nde 3 maç sonra yenildi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler son maçlar öncesinde 7 puanda kaldı. Başakşehir son hafta Almanya'da Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir, bu müsabaka ile birlikte Avrupa kupalarında 3 maç sonra yenildi. İstanbul ekibi en son UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu.
(İHA)

Başakşehir, Avrupa, Roma, Güncel

Kaynak: İHA

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