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Başakşehir, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

11.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:03Başakşehir, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak
Medipol , UEFA Ligi'nde yarın Almanya deplasmanında Borussia ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için Türkiye'ye 3 puanla dönmesi gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, yarın Mönchengladbach deplasmanına çıkacak. Borussia-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Grupta oynadığı 5 maçta 7 puan alarak üçüncü sırada yer alan turuncu-lacivertliler, Alman ekibiyle evinde mücadele ettiği ilk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Avrupa'da 26. maç

Başakşehir, Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 26. karşılaşmasına çıkacak.Turuncu-lacivertliler, geride kalan 25 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 24 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 37 gol gördü.

Kaderi ellerinde

Başakşehir'in Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için kaderi adeta kendi ellerinde bulunuyor. 8 puanla grup lideri konumunda bulunan rakibiyle mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, Borussia-Park'tan 3 puan alması halinde bir üst tura çıkmayı başaracak. - İSTANBUL

Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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