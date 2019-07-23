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Başakşehir, Avrupa sınavı öncesi AEK karşısında

Olympiakos karşılaşmasının galibiyle oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu öncesi son hazırlık maçında Yunanistan ekibi AEK karşılaşacak.

23.07.2019 14:29 Başakşehir, Avrupa sınavı öncesi AEK karşısında
Olympiakos karşılaşmasının galibiyle oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu öncesi son hazırlık maçında Yunanistan ekibi AEK karşılaşacak.
Turuncu-lacivertli ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da Atina'da Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile hazırlık maçı oynanacağı duyuruldu. Açıklamada, "Şampiyonlar Ligi sınavımız öncesi kökleri İstanbul'a dayanan AEK ile Atina'da dostluk karşılaşması oynayacağız. Dostça bir maç geçmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Olympiakos, Yunanistan, Spor

Kaynak: DHA

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