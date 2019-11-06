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Başakşehir Avusturya'da

- Başakşehir Avusturya'daGRAZ - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Başakşehir kafilesi, Graz havalimanına gelerek polis kortejiyle birlikte konaklayacağı otele geçti.

06.11.2019 19:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:42
- Başakşehir Avusturya'da
GRAZ - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Başakşehir kafilesi, Graz havalimanına gelerek polis kortejiyle birlikte konaklayacağı otele geçti.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın TSİ 23.00'te Wolfsberger'in konuğu olacak Başakşehir, karşılaşma için Avusturya'ya geldi. Grupta 1 puan farkla Roma'nın ardından ikinci sırada yer alan Başakşehir, Wolfsberger maçı öncesi son idmanını müsabakanın oynanacağı Liebenauer Stadı'nda TSİ 20.00'de bugün akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.
Başakşehir Avusturya'da

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA


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