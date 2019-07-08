08.07.2019 23:04
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Başakşehir, Avusturya'da ilk antrenmanına çıktı

Başakşehir, Avusturya

Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Isınma koşusu ve dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Üç takımlı geniş alan oyun ile antrenman sona erdi.
Mert Günok, Volkan Babacan ve İrfan Can Kahveci antrenmanda yer alırken, izinli olan Mahmut Tekdemir, Joseph Attamah ve Edin Visca idmana katılmadı. Tedavileri devam eden Arda Turan ve Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.


Kaynak: DHA
Başakşehir, Avusturya, Salzburg, Spor

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