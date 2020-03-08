Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Ayrımcılık dilde başlar
BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajının yer aldığı video paylaştı.
08.03.2020 13:01
BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajının yer aldığı video paylaştı. Video, başkan Kartoğlu'nun tüm sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Günlük konuşmalarda sıkça kullanılan ayrımcılık içeren ifadelerin yerine, doğru kelimelerin kullanılması gerektiğine dikkati çeken video çalışmasında Başakşehir Belediyesi personeli kadınlar rol aldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Bayan değil, kadın', 'Bilim adamı değil bilim insanı', 'Adamakıllı değil, doğru düzgün', 'İş adamı değil iş insanı', 'Sözünün eri değil, sözüne sadık' çağrısında bulunan beş kadının ardından, "Ayrımcılık dilde başlar! Kelimelerimizi değiştirelim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Ayrımcılık dilde başlar
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel
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