Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Ortak bir dil üretmeliyiz

MİLLET Kıraathanesi Buluşmaları kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, gençlerin talep ve önerilerini dinledi. Her hafta bir liseyi ziyaret ederek gençlerle buluştuğunu ifade eden Kartoğlu, "Liseli gençler, aileleri ve öğretmenleri tarafından anlaşılmamaktan dolayı biraz şikayetçiler. Kuşak çatışmaları yaşanması normal ama yine de ortak bir dil üretilebilir, buna kafa yormak lazım. İstanbul 'un en genç belediye başkanlarından biri olarak her anlamda gençlerden besleniyorum" diye konuştu.

"MUTLAKA ARTI 1'İNİZ OLSUN"

Kartoğlu, "Gençlere tavsiyem şu: Mutlaka +1'iniz olmalı. Sizi diğerlerinden ayıran bir özelliğiniz olmadığı müddetçe tercih edilen insanlar olamazsınız. Keşfedilmeyi beklemeyin. Eğer keşfedilmeyi bekliyorsanız keşfedilecek özellikleriniz de olmalı. Kariyer planlamalarınız konusunda yapabileceğim bir şey varsa maddi-manevi emrinizdeyim" ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜR VE SANATA ÇOK BÜYÜK KATKILAR SUNUYORUZ"

Başakşehir Belediyesi 'nin gençlere yönelik hizmetlerinden de bahseden Kartoğlu, "İstanbul'da, hatta Türkiye 'de ilk ve tektir. Bütün liselere tiyatro ve müzik salonları yaptık. Bu sayede biz tiyatro üretip dışarıya oyun satan bir belediye haline geldik. Şamlar Tabiat Ormanı 5. Kapı'daki imkanlarla spora, akademilerimizle kültür-sanata çok büyük katkılar sunuyoruz" şeklinde konuştu.

BAŞAKŞEHİR'E "DİL KÖYÜ" KURULACAK

Yapımı devam eden İbn Haldun Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü bittiğinde Başakşehir'e bir 'dil köyü' kazandırılacağını açıklayan Kartoğlu, "Beş dilde eğitim verilecek bu köyde ilk etapta İngilizce ve Arapça olacak. Proje, ilk kez denenecek ve tüm Türkiye'ye Başakşehir'den yayılacak" dedi.

- İstanbul