Başakşehir Belediyesi 'fidanları' öğretmenlere emanet etti

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan öğretmenlere çam fidanı hediye edildi. Fidanlar ilçe genelinde okullarda toprakla buluşturuldu.

Başakşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan yedi bin öğretmene üzerinde isimlerinin yer aldığı özel çam fidanları hediye etti. Fidanlar okul bahçelerinde toprakla buluşturuldu. TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen fidan dikme törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Hababam Sınıfı oyuncularından Tuncay Akça (Bacaksız), Hayta İsmail (Ahmet Arıman), Dilaver (Dilaver Gür ), Boncuk(Ergün Sözen) ve Fazıl (Ender Uzun), okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Hababam Sınıfı oyuncuların'dan Tuncay Akça (Bacaksız), Hayta İsmail (Ahmet Arıman), Dilaver (Dilaver Gür), Boncuk(Ergün Sözen) ve Fazıl (Ender Uzun) da fidan dikme töreninde öğretmen ve öğrencilere eşlik etti.

"HER BİRİNİZ 'BİLGE KRAL' OLACAKSINIZ'

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, öğrencilerin birer fidan olduğunu belirtti. Konuşmasında öğrencilere seslenen Yılmaz, "Bu fidanlar sembolik, burada asıl fidan sizlersiniz. Bu fidanlar büyüdükçe sizler büyümüş olacaksınız. Sizler okulunuzun ismiyle müsemma, her biriniz Aliya İzzetbegoviç gibi 'Bilge Kral' olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"SİZLER BİZİM UMUDUMUZSUNUZ"

Törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir'in İstanbul'un yeşil oranı en yüksek ilçe olduğunu dile getirerek, "Bu özelliğimiz bizim en büyük gururumuz. Fidan dikme faaliyetimizle de bu oranımızı, hep beraber biraz daha artırmış olacağız. Sizler bizim umudumuzsunuz. İnşallah sizler de, fidanlarla beraber yetişip vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkan güzel gençler olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte okul bahçesinde hazırlanan fidanları toprağa dikerek can suyu verdiler. Fotoğraf çekiminin ardından tören son buldu.