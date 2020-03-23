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Başakşehir Belediyesi'nden 65 yaş ve üstündeki vatandaşa gıda yardımı

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstündeki vatandaşın gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

23.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:39
Başakşehir Belediyesi'nden 65 yaş ve üstündeki vatandaşa gıda yardımı

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstündeki vatandaşın gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye ekipleri, bu kişilerin temel gıda maddelerini kapılarına kadar götürdü.

Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkması sınırlandırılan ve markete gidemeyen 65 yaş ve üstündeki vatandaşın yardımına Başakşehir Belediyesi koştu. Bakliyat, salça, yağ, çay ve şeker gibi temel gıda maddelerinin olduğu koliler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapılarına götürülerek teslim edildi.

"HIZIR GİBİ YETİŞTİNİZ"

Başakşehir Belediyesi ekiplerini kapıda gören 65 yaş ve üstündeki ilçe sakini, belediyenin hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yalnız yaşadığını ve dışarı çıkıp ihtiyaçlarını alamadığını belirten ilçe sakinlerinden Sevim Okursoy, "Bu zor günlerde Hızır gibi yetiştiniz. Belediyemize teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

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