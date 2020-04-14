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Başakşehir Belediyesi'nden esnafa yüz koruyucu siperlik maske

Başakşehir Belediyesi tarafından korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, Başakşehirli esnafa dağıtılmaya başlandı.

14.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:26
Başakşehir Belediyesi'nden esnafa yüz koruyucu siperlik maske
Başakşehir Belediyesi tarafından korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, Başakşehirli esnafa dağıtılmaya başlandı.

Başakşehir Belediyesi'nin korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında kurduğu el atölyelerinde üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, esnafla buluşmaya başladı. Belediye personeli tarafından titizlikle üretilen siperlik maskeler, özellikle bölgede yoğun insan sirkülasyonuyla karşılaşan eczane ve market gibi iş yerlerinde dağıtılmaya başlandı. Hem esnaf hem de çalışanlar, toplum sağlığına katkı sağlayacak koruyu malzemelerin önemine dikkat çekerek Başakşehir Belediyesi'nin siperlik maske dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan hizmetin çok iyi olduğunu ifade eden Recep Ahlatcı, "Bu hizmetinden dolayı Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi. Ömer Yurtbakan da, "Sayın Başkanımız Yasin Kartoğlu'na bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederim. Hakikaten beklenen bir hizmetti ve tam da zamanında yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir Belediyesi, Güncel
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