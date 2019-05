Başakşehir Belediyesi'nden yetim çocuklar ve ailelerine iftar

Kaynak: DHA

BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından, Başakşehirli yetim çocuklar ve ailelerine iftar yemeği verildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da iftar davetine katılarak çocuklarla birlikte iftarını açtı. Başakşehir Belediyesi , Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında yetim çocuklar ile ailelerini bir düğün salonunda düzenlediği iftarda bir araya getirdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, iftara davetli yetim çocuklarla bir araya gelerek onlarla tek tek ilgilendi. Çocuklar palyaçoların oyunlarıyla eğlenerek programın tadını çıkardı. Akşam vaktinin gelmesiyle okunan ezanla birlikte vatandaşlar dua ederek oruçlarını açtı."BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"Başakşehir Belediyesi'nin çocuklarını yalnız bırakmayarak ilgilenmesinden memnun olduğunu söyleyen Safiye Yılmaz, "Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu canı gönülden tebrik ediyorum. Çocuklarımızla bu kadar alakadar olduğu için çok çok teşekkür ediyorum" dedi. Programa katılan çocuklar da etkinlikten çok memnun kaldıklarını ifade ederek Başkan Kartoğlu'na teşekkür etti."ŞEVKAT ELİMİZ ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE"Çocuklara yönelik hizmetlerin her zaman devam edeceğini vurgulayan Başkan Yasin Kartoğlu, "Bu gün şefkate muhtaç çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımız bu gün burada çok mutlu olduğundan dolayı ben de çok mutluyum ve enerji doluyum. Çocuklarımıza özellikle söylüyorum ki, bize peygamberimizin emanetisiniz. Bu yüzden şefkat dolu elimiz her zaman çocuklarımızla birlikte olacak. Her desteği verdiğimiz gibi çocuklarımızla birlikte eğleneceğiz. Başakşehir'de birçok noktada ramazan etkinliklerimiz var. Ramazan coşkusunu tüm halkımız ramazan ruhuna uygun yaşıyor" ifadelerini kullandı.- İstanbul Yasin Kartoğlu