Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başakşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının yanında

Başakşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına hediye paketi dağıtıldı.

02.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:16
Başakşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının yanında
Başakşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına hediye paketi dağıtıldı.

Başakşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadelede vatandaşların sağlığı için, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarını unutmadı. Başakşehir Belediyesi ekipleri, Başakşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline hediye paketi dağıtarak bu zor günlerde özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının yanında olduğunu gösterdi. Sağlık çalışanları, termos, el kremi, kahve, meyve suyu ve atıştırmalıklardan oluşan anlamlı hediye için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başakşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının yanında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi Haberler
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haberler
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Haberler
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
İstanbul Rum Patrikliği’nden salgın için başlatılan kampanyaya destek Haberler
İstanbul Rum Patrikliği'nden salgın için başlatılan kampanyaya destek
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay Haberler
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay
Freni boşalan tır, çok sayıda aracı ezdi! Feci kazada yaralılar var Haberler
Freni boşalan tır, çok sayıda aracı ezdi! Feci kazada yaralılar var
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:15: Adana'da meydanlar boş, pazar ve otogarda kurallara uyulmuyor - Haber 16:15: Hakkari'deki parklara 'giriş yasak' pankartı asıldı - Haber 16:15: DHA YURT BÜLTENİ-15 - Haber 16:15: Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL - Haber 16:15: Sultangazi Belediyesi'nden bahar hazırlığı - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 14:16: İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi - Haber 13:40: Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler