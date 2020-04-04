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Başakşehir Belediyesi, semt pazarlarında ücretsiz maske dağıttı

Başakşehir Belediyesi, koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştırırken, zabıta ekipleri de vatandaşlara ve pazar esnafına ücretsiz maske dağıttı.

04.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:45
Başakşehir Belediyesi, semt pazarlarında ücretsiz maske dağıttı

Başakşehir Belediyesi, koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştırırken, zabıta ekipleri de vatandaşlara ve pazar esnafına ücretsiz maske dağıttı.

Başakşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, "Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak" talimatı üzerine harekete geçti. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, hem pazara gelen vatandaşlara hem de pazar esnafına ücretsiz cerrahi maske dağıttı.

SOSYAL MESAFE KURALLARI UYGULANIYOR

Başakşehir'de, maske dağıtımının yanı sıra, sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecek genelgesinin de titizlikle uygulandığı belirtildi.

DEZENFEKTE İŞLEMLERİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Diğer yandan önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor. Pazar yerlerindeki asansör ve tuvalet gibi ortak kullanım alanları, özel kıyafetli ve maskeli personeller tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

Bahçeşehir Pazartürk Fuar ve Sergi Alanı Sorumlusu Birol Memiş, "Başakşehirliler, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirlerden dolayı çok memnun olduklarını dile getiriyorlar" dedi.

Pazar esnafı Haydar Akyüz de salgına karşı kapsamlı önlemler alan Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür ederek, "Bu güzel tedbirlerin artırılarak devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Zabıta, Güncel
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