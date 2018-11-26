26 Kasım 2018, 22:20
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Başakşehir, Bu Sezon İlk Kez Deplasmanda 2 Farkla Kazandı

Medipol Başakşehir, Süper Ligin 13. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sezon ilk defa deplasmanda oynadığı bir lig maçını iki farkla kazanmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Puanını 30'a yükselten turuncu-lacivertliler, en yakın takipçisi Kasımpaşa'nın 5 puan önünde haftayı lider tamamladı. Başakşehir, İzmir temsilcisi karşısında aldığı 2-0'lık skorla bu sezon bir ilki de yaşamış oldu.

ÇAYKUR RİZE'YE DE 2 GOL ATMIŞTI

Abdullah Avcı'nın takımı, geride kalan 13 haftada oynadığı 7 dış saha maçından birini ilk defa iki farkla kazandı. Göztepe mücadelesi, aynı zamanda İstanbul ekibinin deplasmanda 2 gol atmayı başardığı ikinci müsabaka oldu. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta da Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bilmişti.

İstanbul,Başakşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:20



YORUMLAR (6)
SOOTHSAYER: haftaya gs bjkyi yenemezse ve başakşehir de 3 puan alırsa başakşehirin şampiyonluğu hayırlı olsun
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CEVDET: Adam ayağının ucu bile zor değiyor dk 9 penaltı bu kadar gösteren göster e yapma tupcu
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KARA KARTALLL: Arkadaş taraftarı dahi olmayan takımın ligde ne işi var kime oynuyor bunlar 1875 tane taraftara sahipler onlarda belediye çalışanları
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  • KARA KARTALLL : FUTBOLCU FUTBOLU TARAFTAR İÇİN OYNAR TARAFTAR YOKSA FUTBOLUN HİÇBİR EVRENSELLİĞİ KALMAZ
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  • TUNÇ06 : taraftarı olan da ağlıyor...oyun sahada oynanır .FUTBOLU FUTBOLCU SAHADA OYNAR TARAFTAR DEĞİL ...
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