Başakşehir, Bu Sezon İlk Kez Deplasmanda 2 Farkla Kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Puanını 30'a yükselten turuncu-lacivertliler, en yakın takipçisi Kasımpaşa'nın 5 puan önünde haftayı lider tamamladı. Başakşehir, İzmir temsilcisi karşısında aldığı 2-0'lık skorla bu sezon bir ilki de yaşamış oldu.

ÇAYKUR RİZE'YE DE 2 GOL ATMIŞTI

Abdullah Avcı'nın takımı, geride kalan 13 haftada oynadığı 7 dış saha maçından birini ilk defa iki farkla kazandı. Göztepe mücadelesi, aynı zamanda İstanbul ekibinin deplasmanda 2 gol atmayı başardığı ikinci müsabaka oldu. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta da Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bilmişti.