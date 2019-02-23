23 Şubat 2019, 19:17
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Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçı Yarına Ertelendi

Hakem Halis Özkahya, Medipol Başakşehir - Bursaspor maçını 5. dakikada görüş açısının yetersiz olması nedeniyle durdurdu. Özkahya, meteoroloji yetkilileriyle konuştuktan sonra karşılaşmayı yarına erteledi.

Süper Ligin 23. haftasında Medipol Başakşehir'in Bursaspor'u sahasında konuk ettiği karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

HAKEM 5. DAKİKADA OYUNU DURDURDU

Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, Medipol Başakşehir - Bursaspor maçını, 5. dakikada görüş açısının yetersiz olması nedeniyle durdurdu. Özkahya saha görevlileriyle konuştuktan sonra soyunma odasına gitti. İki takım oyuncuları da hakemin ardından soyunma odası koridorlarına girdi.

KARŞILAŞMA ERTELENDİ

Meteoroloji yetkilileriyle konuşan Halis Özkahya, iki takım yöneticilerine de bilgi verdikten sonra karşılaşmayı yarına erteledi. Karşılaşma yarın aynı saatte oynanacak.

Halis Özkahya, Bursaspor, Başakşehir, Spor


YORUMLAR (10)
DOMATES BİBER PATLACAN: Futbolla uğraşacağınıza ekonomiye el at saydınız da vatandaş rahatlasa.
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BEKA DEYİP BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON YAPILIYOR: Lige siyaset karıştı karışalı hiçbir kulvarda Avrupa da yokuz.
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BEKA DEYİP BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON YAPILIYOR: Gidişat belli Başakşehiri şampiyon yapmak emir büyük yerden olmalı.
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ADALETİN OMADIĞI YERDE FUBOL OLMAZ: çocuklar sakin olun açıklama yapıyorum başak şehir kirli maçlara alışkın olduğu için bembeyaz zeminde oynatılmadı kirli bir zemin bulunana kadar da oynatıl mayacak kamoyuna duyrulur
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CAPS: Erzurum Sivas ben beyaz zeminde oynuyor başakşehir''oldu mu ayağına toz kondurmuyor sunuz bütün oyunlarınıza rağmen Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek
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