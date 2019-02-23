Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçı Yarına Ertelendi

Süper Ligin 23. haftasında Medipol Başakşehir'in Bursaspor'u sahasında konuk ettiği karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.
HAKEM 5. DAKİKADA OYUNU DURDURDU
Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, Medipol Başakşehir - Bursaspor maçını, 5. dakikada görüş açısının yetersiz olması nedeniyle durdurdu. Özkahya saha görevlileriyle konuştuktan sonra soyunma odasına gitti. İki takım oyuncuları da hakemin ardından soyunma odası koridorlarına girdi.
KARŞILAŞMA ERTELENDİ
Meteoroloji yetkilileriyle konuşan Halis Özkahya, iki takım yöneticilerine de bilgi verdikten sonra karşılaşmayı yarına erteledi. Karşılaşma yarın aynı saatte oynanacak.
Halis Özkahya, Bursaspor, Başakşehir, Spor