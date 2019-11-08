Haberler » Spor » Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti

Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.

08.11.2019 01:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:53 Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta bu gece oynanan maçlarla sona erdi. Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Medipol Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenerek J Grubu'nda liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise Braga deplasmanında 3-1, Trabzonspor'da Rusya'da Krasnodar'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

APOEL: 2 - Karabağ: 1

Dudelange: 2 - Sevilla: 5

B Grubu

Kopenhag: 1 - Dinamo Kiev: 1

Lugano: 0 - Malmö: 0

C Grubu

Basel: 2 - Getafe: 1

Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1

D Grubu

Rosenborg: 0 - Sporting: 2

LASK Linz: 4 - PSV: 1

E Grubu

Lazio: 1 - Celtic: 2

CFR Cluj: 1 - Rennes: 0

F Grubu

Standard Liege: 2 - E. Frankfurt: 2-1

G Grubu

Feyenoord: 1 - Young Boys: 1

Rangers: 2 - Porto: 0

H Grubu

Espanyol: 6 - Ludogorets: 0

Ferencvaros: 0 - CSKA Moskova: 0

I Grubu

Oleksandria: 2 - Saint-Etienne: 2

Wolfsburg: 1 - Gent: 3

J Grubu

Wolfsberger: 0 - Başakşehir: 3

M'gladbach: 2 - Roma: 1

K Grubu

Wolverhampton: 1 - Slovan Bratislava : 0

Braga: 3 - Beşiktaş: 1

L Grubu

Astana: 0 - AZ Alkmaar: 5

Manchester United: 3 - Partizan: 0 - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:54   Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
02:40   Recep Uçar: Adil olmayan bir karardı
02:40   Edin Visca: Başakşehir ve Türkiye için kazandık!
02:35   Mönchengladbach kazandı, Başakşehir'e yaradı
02:31   Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto
00:59   Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti!
00:13   Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi
23:56   Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar!
22:45   Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!
22:19   Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:03:43