Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi

Başakşehir'de bir iş yerine düzenlenen baskında 100 bin kaçak maske ele geçirilirken iş yeri mühürlendi.

06.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:23
Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi
Başakşehir 'de bir iş yerine düzenlenen baskında 100 bin kaçak maske ele geçirilirken iş yeri mühürlendi.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve kaçak maske imalatı yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi.
Adreste satışa hazır halde 100 bin maske ile 2 dikiş makinesi ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Günün Özeti - Haber 18:30: Uşak'ta köy odasında toplanan 11 kişiye para cezası - Haber 18:28: Karasu'da yaklaşık 20 bin kişi yazlıklarına geldi - Haber 18:28: Kırıkkale'de kaçak üretilen 5 bin 150 maske ele geçirildi - Haber 18:26: KONYA-Başkan Altay'dan TTB'ye tepki Konya ve umreci oldukları için açıkladıklarını düşünüyorum - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi