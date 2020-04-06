Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi
Başakşehir'de bir iş yerine düzenlenen baskında 100 bin kaçak maske ele geçirilirken iş yeri mühürlendi.
06.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:21
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve kaçak maske imalatı yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi.
Adreste satışa hazır halde 100 bin maske ile 2 dikiş makinesi ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
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