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Başakşehir'de 11. kattaki evinin camından düşen lise öğrencisi öldü

BAŞAKŞEHİR'de 11. kattaki evinin camından düşen 16 yaşındaki liseli Rabia Koç hayatını kaybetti.

28.11.2019 01:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:44Başakşehir'de 11. kattaki evinin camından düşen lise öğrencisi öldü
BAŞAKŞEHİR'de  11. kattaki evinin camından düşen 16 yaşındaki liseli Rabia Koç hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki lise 1 öğrencisi Rabia Koç 11. kattaki evlerinin camından düştü. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rabia Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. olayla ilgili soruşturma başlatırken, lise öğrencisinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


- İstanbul

İstiklal Caddesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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