Başakşehir'de 113 bin öğrenci sağlık taramasından geçti

Başakşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında başlatılan "Sağlıklı Nesiller Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında bugüne kadar 113 bin öğrenci sağlık taramasından geçirildi. Her yıl 8 bin öğrenci eklenerek devam eden proje kapsamında Şehit Savcı Selim Kiraz İlköğretim Okulunda düzenlenen sağlık taramasında sevimli maskotlar Başakgiller'in çocukları eğlendirmesi havadan görüntülendi.

Başakşehir Belediyesi, "Sağlıklı Nesiller, Mutlu Yarınlar" parolasıyla ilçe genelindeki ilkokullara yönelik yürütülen halk sağlığı projesi kapsamında 1'inci sınıf öğrencileri genel sağlık taramasından geçirildi. Proje kapsamında; Başakşehirli minik öğrencilerin genel kontrolleri yapılıyor, gerek görmesi halinde ileri tetkikleri için daha geniş imkanlara sahip hastanelere yönlendirilerek teşhis ve tedavilerinin yapılması sağlanıyor. Proje kapsamında Başakşehir Şehit Savcı Selim Kiraz İlköğretim Okulu'nda minik öğrencilere sağlık taraması yapıldı. Genel sağlık taramaları öncesinde öğrencilerin 'doktor fobisi'ni yenmeleri için okul bahçelerine oyun grupları kuruldu. Öğrencilerin oyunlarına "Sıfır Atık, Güzel Gelecek" çevre projesinin sevimli maskotları Başakgiller de eşlik etti. Sevimli maskotlar Başakgiller'in çocukları eğlendirmesi havadan görüntülendi. Taramalarda minik öğrencilerin; göz muayenesi ile görme kırıklılarının tespiti, diş muayenesi ile ağız sağlığının kontrolü, genel muayene ile kalp, akciğer, göğüs, boğaz, kulak, deri kontrolleri yapıldı. Ayrıca taramaya katılan tüm öğrencilere ağız ve diş sağlığı hijyeni için diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

"ÖĞRENCİLER HAKKINDA EBEVEYNLERE BİLGİ VERİLİYOR"

Öğrencilere sağlıklı bir yaşam bilincini konusunda teorik bilgiler aktaran doktorlar, olumsuzluk tespit edilen öğrenciler hakkında da anne ve babalara gerekli bilgileri verdi. Gerekli görülen öğrenciler ise ileri tetkikleri ile teşhis ve tedavilerinin yapılması için 2'nci basamak sağlık kurumlarına yönlendiriliyor. 2010 yılında başlatılan proje hakkında açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Proje Koordinatörü Sefer Topal, "Proje kapsamında Başakşehir'de yer alan devlete bağlı ilköğretim okullarının tümünde çocuklarımıza genel muayenelerini yapıp herhangi bir sağlık problemleri varsa onları erkenden teşhis edip tedavisini yapıyoruz. Tedavilerini kolaylaştırmak adına bir üst basamak sağlık hizmeti almaları adına hastanelere yönlendiriyoruz" dedi.

"BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 113 BİN ÖĞRENCİMİZİ SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRDİK"

Projenin her sene 8 bin öğrenci eklenerek devam ettiğini anlatan Proje Koordinatörü Topal, "Bugüne kadar yaklaşık 113 bin öğrencimizi sağlık taramasından geçirdik. Buna her sene 8 bin öğrenci eklenerek devam ediyor. Sağlık taramalarımızın içinde tıbbi muayenelerimiz var. Hekimlerimiz tarafından çocuklarımızın genel tıbbi muayeneleri yapılıyor. Kalp, akciğer, gelişim bozukluğu ile ilgili bir sıkıntısı varsa velilerle görüşüp yine bir üst basamak sağlık merkezine yönlendirerek yardımcı oluyoruz. Ağız ve diş muayenesi yapıyoruz. Yine aynı şekilde gözde kırma bozukluğunu ölçen bir aletimiz var. Bununla beraber çocuklarımızın gözlerinde kırma bozukluğu ölçüyoruz. Vücut kitle ölçümlerini alıyoruz. Genel kapsamlı tıbbi muayeneden geçiyorlar. Çeşitli çeşitli eğlenceli faaliyetlerimizle okullara gidiyoruz. Bir bayram havası içerisinde muayenelerimiz oluyor. Bizde çok mutlu oluyoruz, onlar da çok mutlu oluyor" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM"

Kendini iyi hissettiğini söyleyen öğrenci Melike Furize Koçak, "Şu anda sırtımı dinliyorlar. Kendimi çok rahat hissediyorum. Doktorlardan hiç korkmuyorum çünkü bizim sağlığımız için uğraşıyorlar" dedi.

"GÖZLERİME, DİŞLERİME BAKTILAR"

Gözlerine ve dişlerine baktıklarını anlatan bir diğer öğrenci Alper Karagül ise "Muayene olunca azıcık heyecanlandım ama biraz da korktum. Gözlerime, dişlerime ve ağzıma baktılar. Bir problem çıkmadı. Sağlıklı besleniyorum, çok güzel bir uygulama ve çok eğleniyoruz. Dışarıda dans ettik ve oyunlar oynadık" ifadelerinde bulundu.

