Haberler » Güncel » BAŞAKŞEHİR'DE 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI - Haber

BAŞAKŞEHİR'DE 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI

Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

13.02.2020 22:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:11BAŞAKŞEHİR'DE 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI

'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gökdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. kaza hakkında çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Polis ekipleri

Kazaya karışan araçlar

Yol temizleme çalışmaları

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Başakşehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 23:56:47