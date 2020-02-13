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Başakşehir'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

BAŞAKŞEHİR'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

13.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:14Başakşehir'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
BAŞAKŞEHİR'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mahallesi Gökdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Polis kaza hakkında çalışma başlattı.


- İstanbul

Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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