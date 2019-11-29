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Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç kamerada

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / BAŞAKŞEHİR'de çalıştıkları firmaya ait 250 bin lirayı banka şubesinden almaya giden iki kişiden biri, çantayı iş arkadaşının elinden alarak banka önünde bekleyen suç ortağıyla buluşarak, kaçtı.

29.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:22Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç kamerada

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/  BAŞAKŞEHİR'de çalıştıkları firmaya ait 250 bin lirayı banka şubesinden almaya giden iki kişiden biri, çantayı iş arkadaşının elinden alarak banka önünde bekleyen suç ortağıyla buluşarak, kaçtı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken yaşanan kovalamaca güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 'de bulunan Güngören- Sanayi Sitesi'nde geçen çarşamba saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, Gebze'den İstanbul'a gelen Ramazan I. aynı firmada çalıştıkları Turgut E. ile birlikte sanayi sitesinin içinde bulunan banka şubesinden çalıştıkları firmaya ait olan 250 bin lirayı çekmeye gitti. Para dolu çanta ile bankadan dışarıya çıkan ikiliden Ramazan I., arkadaşının elinden para dolu çantayı alarak banka önünde bekleyen suç ortağı Ahmet Y. ile birlikte koşmaya başladı. Sanayi sitesinin içinden kaçmaya çalışan şüpheliler, siteden çıkmak için bir duvarın üzerinden atladı. Şüphelilerden Ahmet Y. atladığı sırada ayağını incitti.  Şüphelilerin peşinde koşan sitenin güvenlik görevlileri Ahmet Y.'yi yakaladı. Ramazan I. ise elindeki para çantasını terk edilmiş bir otomobilin içine atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik görevlilerince yakalanan Ahmet Y.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ahmet Y.'nin Ramazan I. ile Gebze'den geldiğini ve parayı çalmak için geceden plan yaptıklarını söylediği öğrenildi.

"BİR KİŞİYİ POLİSE TESLİM ETTİK"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi Güvenlik Müdürü Kahraman Belen "Bankadan 250 bin lira çekiyorlar. Dolapdere istikametine doğru kaçıyorlar.  Güvenlik görevlileri anons ediyor. Dolapdere tarafında duvarın üzerinden atlarken, şüphelilerden birini yakalıyorlar. Şahsı emniyete teslim ettik." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin para dolu çantayla kaçma anı sanayi sitesinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, para dolu çantayı kapkaç yapan Ramazan I., bankanın önünde bekleyen Ahmet Y. ile birlikte koşmaya başlıyor. Sitenin içindeki sokaklarda koşarak kaçtıkları ve siteden çıkmak için bir duvarın üzerinden atladıkları görülüyor. Polis, Ramazan I.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



Başakşehir, Güngören, Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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