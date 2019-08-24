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Başakşehir'de 4 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre Fenerbahçe karşılaşmasında 4 değişlik yaparak başladı.

24.08.2019 21:48 Başakşehir'de 4 değişiklik
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre Fenerbahçe karşılaşmasında 4 değişlik yaparak başladı.

Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz haftaya 4 değişlik yaptı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında görev alan Ponck, Soner Aydoğdu, İrfan Can Kahveci ve Demba Ba, sarı-lacivertliler karşısındaki 11'de yer almadı. Bu futbolculardan İrfan Can'ın Yen Malatayspor müsabakasında kırmızı kart cezası bulunuyor.

Buruk, 11'de Mert Günok, Caicara, Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Okechuhwu, Mossoro, Edin Visca, Elia, Arda Turan ve Crivelli'ye şans verdi.

Yedeklerde ise Volkan Babacan, Carlos Ponck, Uğur Uçar, Soner, Furkan Soyalp, Kerim Frei, Gökhan İnler, Fredrik Gulbrandsen ve Robinho yer aldı. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Okan Buruk, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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