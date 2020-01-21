Haberler » Güncel » BAŞAKŞEHİR'DE 6. KATTAN DÜŞEN KAPICI HAYATINI KAYBETTİ - Haber

BAŞAKŞEHİR'DE 6. KATTAN DÜŞEN KAPICI HAYATINI KAYBETTİ

Başakşehir'de çalıştığı apartmanın 6. katından düşen kapıcı hayatını kaybetti.

21.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:20BAŞAKŞEHİR'DE 6. KATTAN DÜŞEN KAPICI HAYATINI KAYBETTİ
'de çalıştığı apartmanın 6. katından düşen kapıcı hayatını kaybetti. Kapıcı Sedat Ö.'nün eşiyle aralarında sorun olduğu ve bu sebeple intihar ettiği öne sürüldü.

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Başakşehir Veysel Karani Caddesi TOKİ 19. Bölge 2. Kısım'da meydana geldi. İddiaya göre sitede kapıcı olarak çalışan 26 yaşındaki Sedat Ö. ile eşi arasında anlaşmazlıklar vardı. Önceki gece de evde eşiyle tartışan Sedat Ö. sabah saatlerinde kapıcı olarak çalıştığı sitedeki apartmanın 6. katına çıkarak atladı. Apartmanların arasında yerde yatan birini gören site sakinleri durumu sağlık ekiplerine verdi. Düştüğü beton zeminde ağır yaralanan Sedat Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Sedat Ö.'nün cansız bedeni cenaze arabasıyla Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sedat Ö.'nün yakınları ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Apartmandan görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-Cenaze aracından görüntü

-Sedat Ö.'nün cenaze aracına bindirilmesi

-Diğer görüntüler


- İstanbul

Başakşehir, Kayaşehir, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32  Diyarbakır ekonomisine katkı sunan firmalara plaket verildi
16:32  Giresun'da çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgiledirildi
16:26  Koordinasyon toplantısı yapıldı
16:28  7 ton metil alkol ele geçirildi
16:28  AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu
21.01.2020 16:34:13