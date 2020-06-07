BAŞAKŞEHİR'DE 7 KİŞİYİ YARALAYAN EMEKLİ POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başakşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan kavgada 7 kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alınan emekli polis adliyeye sevk edildi.

07.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:46
Başakşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan kavgada 7 kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alınan emekli polis adliyeye sevk edildi.
Başakşehir Kayaşehir'de 6 Haziran saat 23.30 sıralarında bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. 7 kişinin yaralandığı olayda polis ekipleri emekli polis olduğu öğrenilen Zaman S.'yi gözaltına aldı.
Başakşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan emekli polis Zaman S. bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. BAŞAKŞEHİR’DE 7 KİŞİYİ YARALAYAN EMEKLİ POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, Kayaşehir, Güncel, Haber

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