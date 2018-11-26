Başakşehir'de Altın Kuryesinin Aracından 4,5 Kilogram Altını Çalındı - İstanbul

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:41



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:41

Başakşehir'de kuyumcu dükkanına altın satmak için gelen kuryenin aracının bagajından yaklaşık 4,5 kilogram altın çalındı.Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının önünde gerçekleşen olayda bir kişi, altın dolu çantayla kuyumcuya altın bırakmak için gelen kuryenin aracının bagajından hırsızlık yaptı.Durumu fark eden kuryenin, silahla soyguncunun peşinden birkaç defa ateş ederek soyguncuyu yaraladığı iddia edildi.Soyguncu, kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı.