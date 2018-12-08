08 Aralık 2018, 18:18
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Başakşehir'de Ankaragücü Hazırlıkları

Başakşehir

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile 10 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre  teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim  Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertli oyuncular,  pas ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem kondisyoner eşliğinde bireysel  çalışmalarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü  karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Futbol,MKE Ankaragücü,Başakşehir

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