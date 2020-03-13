Başakşehir'de apartmanda yangın çıktı, 5 kişi mahsur kaldı
Başakşehir'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.
13.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:22
Başakşehir 'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Şahintepe Mahallesi 29. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmandan dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Birinci katı saran dumanlar apartmandaki diğer daireleri de etkisi altına aldı. Apartmanda bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkma sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL
Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Şahintepe Mahallesi 29. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmandan dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Birinci katı saran dumanlar apartmandaki diğer daireleri de etkisi altına aldı. Apartmanda bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkma sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa
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