Başakşehir'de "Arabada Sinema" etkinliği

Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında "evde kal" çağrılarına uyarak bir süredir dışarı çıkamayan ve sosyal aktiviteleri kısıtlanan vatandaşlar için "arabada sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

05.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:02
Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında "evde kal" çağrılarına uyarak bir süredir dışarı çıkamayan ve sosyal aktiviteleri kısıtlanan vatandaşlar için "arabada sinema" etkinliği gerçekleştirildi.
Başakşehir Belediyesi, koronavirüs pandemisi sürecini çoğunlukla evlerinde geçiren ilçe sakinleri için açık alanda "filmin keyfini sür" sloganıyla sinema etkinliği düzenledi.
Fatih Terim Stadyumu otoparkındaki arabada sinema etkinliğinde, yılın en çok izlenen filmi olan "7. Koğuştaki Mucize" sinevizyondan beyaz perdeye yansıtıldı. Otoparkı yaklaşık 500 araçla dolduran vatandaşlar filmi izlerken zaman zaman duygulandı.
Araçlarında film izlemenin keyfini yaşayan konuklara patlamış mısır, çay ve gazoz ikram edildi.
Filmin haziran ayında ilçenin belirlenen noktalarında 3 kez daha izleyiciyle buluşacağı bildirildi. Başakşehir’de ’Arabada Sinema’ etkinliği

Kaynak: AA

Etiketler: Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Haber

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