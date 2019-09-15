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Başakşehir'de arazide ceset bulundu

Başakşehir'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

15.09.2019 19:58Başakşehir'de arazide ceset bulundu
Başakşehir'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu.
Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide piknik yapan vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi.
Üstünde bulunan kimlikten cesedin Ramazan A'ya ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, A'nın yakınlarına ulaşarak durumu bildirdi.
Olay yerine gelerek cesedi teşhis eden Ramazan A'nın yakınları, gözyaşlarını tutamadı.
Ceset incelemenin ardından, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin bölgedeki çalışması sırasında, çevredeki bazı vatandaşların piknik yapması dikkati çekti.

Başakşehir, Güncel

Kaynak: AA

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