BAŞAKŞEHİR'DE ATÖLYEDE PATLAMA

İstanbul DHABaşakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

29.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:12
İstanbul DHA
Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor. BAŞAKŞEHİR’DE ATÖLYEDE PATLAMA

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, İstanbul, Güncel, Haber

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