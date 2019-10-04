Haberler » Güncel » Haber

Başakşehir'de avm girişinde ilginç kaza kamerada

BAŞAKŞEHİR'de otomobiliyle AVM'ye gelen sürücü, otopark gireceği sırada fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı.

04.10.2019 10:15Başakşehir'de avm girişinde ilginç kaza kamerada
BAŞAKŞEHİR'de otomobiliyle AVM'ye gelen sürücü, otopark gireceği sırada fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında meydana geldi. İddiaya göre otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kadını aracın içinden çevredeki vatandaşlar çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. .
Öte yandan yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.




Başakşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:36 Dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz ulaşım desteği
16:35 Tokat'ta Uluslararası İşletme ve Ekonomi Konferansı
16:34 Kozluk Emniyet Müdürü Ümit Tazecan görevine başladı
16:34 Ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
16:34 Anadolu Adliyesi'ndeki kavga
16:34 Hollanda'da ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polise tepki
16:34 Kazım Kurt: "Eşitlik ilkesini göz ardı etmeden çalışan bir belediyeyiz"