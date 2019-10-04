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Başakşehir'de avm girişinde ilginç kaza kamerada

BAŞAKŞEHİR'de otomobiliyle AVM'ye gelen sürücü, otopark gireceği sırada fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı.

04.10.2019 10:21Başakşehir'de avm girişinde ilginç kaza kamerada
BAŞAKŞEHİR'de otomobiliyle AVM'ye gelen sürücü, otopark gireceği sırada fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında meydana geldi. İddiaya göre otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kadını aracın içinden çevredeki vatandaşlar çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. .
Öte yandan yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.



Başakşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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