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Başakşehir'de ayakkabı fabrikası'nda yangın

Başakşehir'de ayakkabı üretimi yapılan 3 katlı fabrikada yangın çıktı.

23.09.2019 15:10Başakşehir'de ayakkabı fabrikası'nda yangın

Başakşehir'de ayakkabı üretimi yapılan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaralı ya da can kaybı olmazken, fabrikada hasar oluştu.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde ayakkabı üretimi yapılan ve yüklü miktarda plastik ham maddesinin bulunduğu 3 katlı fabrikada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre fabrikadaki bir makineden çıkan kıvılcımlar plastik malzemeleri tutuşturdu. 3 kattan oluşan ve 750 metrekarelik bir alanı kapsayan imalathanenin giriş katında çıkan yangın, hızla büyüyerek bütün alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevredeki 7 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yaralı ya da can kaybı olmazken, imalathanede büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İstanbul

Başakşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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