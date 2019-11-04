Başakşehir'de bilyalı tornet yarışması başladı

BAŞAKŞEHİR, 25 bin öğrenciyi spor, kültür ve sanatla buluşturacak olan 3. Gençlik Oyunları, bilyalı tornet yarışlarıyla başladı. Şamlar Tabiat Parkı'ndaki zorlu parkurda 4 gün sürecek yarışlarda, 36 okuldan 278 öğrenci mücadele edecek.

Başakşehir Belediyesi'nin, ilçe genelindeki lise ve ortaokullarda eğitim gören öğrenciler için düzenlediği 3. Gençlik Oyunları başladı. Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapıda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde, Özel İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden takımlar mücadele etti.

BİLYALI TORNET YARIŞMACISI'NDA 278 ÖĞRENCİ YARIŞACAK

En hızlı olan sporcuların dereceye gireceği bilyalı tornet yarışlarında, ilçe genelindeki 24 lise ve 12 ortaokuldan toplam 278 öğrenci ter dökecek. Bilyalı tornet yarışları, perşembe günü (07.11.2019) yapılacak final mücadelesiyle sona erecek. Bu yıl liselerin yanı sıra ortaokulların da katıldığı Türkiye'nin tek gençlik oyunlarında öğrenciler, 33 kategoride mücadele edecek. Yaklaşık 6 ay sürecek oyunlarda, sportif yarışmaların yanı sıra bilim, sanat, teknoloji ve sosyal sorumluluk gibi pek çok alanda gençlerin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Nisan ayı sonunda gerçekleştirilecek "Spor Şöleni" ile tamamlanacak Başakşehir Gençlik Oyunları'na 25 bin lise ve ortaokul öğrencisinin katılması bekleniyor.

Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencilerinden Hasan Murat Özgen ve takım arkadaşı Ömer Yiğit Yaşar, "Gençlik Oyunları'nda yarışmak güzel bir deneyim oldu. Ayrıca yoğun geçen sınav döneminin sonuna denk gelmesi üzerimizdeki stresi atmamıza vesile oldu. İnşallah birinci oluruz" diye konuştu.