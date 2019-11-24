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Başakşehir'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Başakşehir'de bir evde çıkan yangında, Suriye uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi.

24.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:52Başakşehir'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
'de bir evde çıkan yangında, uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi Akbulut Sokağı'ndaki 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde kiracı olarak oturan Suriye uyruklu Evisla H. (1) ile Rusia H. (17) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Başakşehir, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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