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Başakşehir'de birlikte eğlenmeye engel yok

Başakşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelliler ile ailelerini yemekte bir araya getirdi.

04.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:18Başakşehir'de birlikte eğlenmeye engel yok
Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelliler ile ailelerini yemekte bir araya getirdi. Farkındalık oluşturmak için düzenlenen programa, engelli çocukların sahne performansı damga vurdu.

Bahçeşehir Malima Restoran'da düzenlenen yemeğe, engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte katıldı. Başakşehir Engelsiz Sanat Akademisi öğrencilerinin oluşturduğu Engelsiz Müzik Grubu, geceye katılan ailelere keyifli anlar yaşattı. Renkli kıyafetleriyle sahneye çıkan engelli çocuklar, orkestra ve şarkı performanslarıyla konukların beğenisini kazandı. Farkındalık yemeğinde Başakşehir Belediye Başkanvekili Ömer Faruk Ay bir konuşma yaptı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun selamını ailelere ileten Ay, engellilerin Başakşehir'de daha mutlu yaşaması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti. Başkanvekili Ay, "Asıl sorun fiziki engeller değil kalplerdeki engeller" dedi.

Konuşmanın ardından Başakşehir'de görev yapan engelli edebiyat öğretmeni Resul Koç, Başakşehir için yazdığı besteyi seslendirdi. Engelli öğretmenin söylediği şarkıya konuklar hep birlikte alkışlarla eşlik etti.Yemek programının sonunda Engelsiz Sanat Atölyesi, Başakşehir Belediye Başkanvekili Ömer Faruk Ay'a hediye takdim etti. Gece, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL

Dünya Engelliler Günü, Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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