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BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI

BAŞAKŞEHİR'de çamura saplanan inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vince bağlanarak, kurtarıldı.

24.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:58
BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI

BAŞAKŞEHİR'de çamura saplanan inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vince bağlanarak, kurtarıldı.

Başakşehir , Bahçeşehir 2. Kısım Yeşiltepe mevkiinde bir inek otlarken balçığa saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri çamura saplanan ineğin yanına inerek halatla bağladı. İnek daha sonra vinçle kaldırılarak, saplandığı yerden kurtarıldı. Vücudunu çamur kaplayan inek sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-İneğin bağlanması

-Vinçle kaldırılması

-Çıkarılması

-Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Başakşehir, Bahçeşehir, İtfaiye, Güncel

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