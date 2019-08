Başakşehir'de çevreci siteler ödüllendirildi

Başakşehir Belediyesi'nin atıkları para puana dönüştüren uygulaması "Atık Nakit" projesini kullanarak hediye almaya hak kazanan sitelere ilk ödülleri verildi.Başakşehir Belediyesi, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde geliştirilen Atık Nakit Projesi ile Türkiye 'de yeni bir uygulamayı devreye soktu. Akıllı telefonlara indirilen aplikasyon sayesinde Başakşehirliler, artık geri dönüşümden topladıkları para puanlarla alışveriş yapabiliyor. Uygulamayı kullanan sitelerden Ağaoğlu My World ve ve TOKİ Kayaşehir 3. Bölge Konutları'na ödülleri takdim edildi. Siteler, hem 'Sıfır atık, güzel gelecek' projesine katkı sunmaktan hem de ödüllendirilmekten memnun."Projenin tüm paydaşları karlı çıkıyor"Başakşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak kısa süre içeresinde önemli miktarda atığı geri dönüşüme kazandırarak ödül almaya hak kazanan sitelerden Ağaoğlu My World'e 10 koli çöp poşeti ve 1 adet çöp konteyneri teslim etti. Site Yönetimi Müdürü Ali Karaboğa, atıkları toplarken asıl amaçlarının hediye almak değil, geri dönüşüme katkı sunmak olduğunu belirterek, "Başakşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Sıfır atık, güzel gelecek' projesine katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Bu uygulama sayesinde projenin tüm paydaşları karlı çıkıyor. Keşke her belediye böyle projeler gerçekleştirse" dedi.Çevre dostu siteler ödüllendirilecekPara puanlarını market hediye çeki değerlendiren TOKİ Kayaşehir 3. Bölge Konutları Site Yönetimi Müdürü Muhammed Emin Tekçe de, uygulama sayesinde hediye çeki kazandıklarını dile getirerek, "Bin TL'lik market hediye çeki ile sitemizin bazı ihtiyaçlarını karşılayacağız." diye konuştu.Başakşehir Belediyesi, 'Atık Nakit' projesi sayesinde geri dönüşüm atıklarını kazanca dönüştüren çevre dostu sitelere ödül vermeye devam edecek. - İSTANBUL