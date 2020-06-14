Başakşehir'de çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı

Başakşehir'de, atık boşaltmaya giden çöp kamyonu tekerinin patlaması nedeniyle devrildi.

Başakşehir'de çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı
14.06.2020 01:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 02:20
Başakşehir'de, atık boşaltmaya giden çöp kamyonu tekerinin patlaması nedeniyle devrildi. Kazada yaralanarak sıkışan sürücü kurtarılırken, yol uzun süre kapalı kaldı.

Kaza, 00.00 sularında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi O-3 Güney Yanyol Halkalı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı'daki katı atık tesisine çöp boşaltmaya giden Ö.G., idaresindeki belediyeye ait 34 BL 6330 plakalı kamyon, rampadan aşağıya indiği sırada tekeri patladı. Bunun üzerine kontrolden çıkan kamyon önce bariyerleri parçaladı, ardından yola savrularak devrildi.

Kazada sürücü Ö.G, sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik yaklaşık bir buçuk saat tek şeritten sağlandı. Kamyonun vinç tarafından kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Sağ arka tekeri patladı"

Kazayı anlatan görgü tanığı Mustafa Uçar, "Biz arkadaşımızla döküm sahasına giderken, arkadaşımızın sağ arka tekeri gümledi. Gümleyince araba yalpalamaya başladı, sol yapıp sağ tarafa yatmaya başladı. Sağdaki bariyerlere vurduktan sonra araba durdu. Arabada tek kişiydi, durumu iyi, bilinci yerinde kendisi hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, Halkalı, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
HDP’nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi
AK Partili Metiner’den ’Gökçek neden görevden alındı?’ sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Haberler››3. Sayfa››Başakşehir'de çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:09: Husumetlisini silahla yaralayıp "Hoşuma gitti, gittim vurdum" dedi - Haberler 01:53: İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler 01:52: Rayshard Brooks: ABD'de Atlanta Emniyet Müdürü, bir siyahın polis tarafından öldürülmesi sonrası... - Haberler 01:35: Son dakika haberleri... LPG'li otomobil seyir halindeyken alev alev yandı - Haberler 01:33: 'Dur' ihtarına uymadı, polisin üzerine motosiklet sürdü, sonra da motosikletini bırakıp kaçtı - Haberler 00:23: Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu - Haberler 00:12: ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü - Haberler 23:41: Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı 15:30: Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler