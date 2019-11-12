Haberler » Güncel » Başakşehir'de 'Daha yaşanabilir bir dünya' yürüyüşü - Haber

Başakşehir'de "Daha yaşanabilir bir dünya" yürüyüşü

Başakşehir Belediyesi'nin sıfır atık ve çevre projelerinden biri olan "Daha yaşanabilir bir dünya için" sloganıyla çevre yürüyüşü gerçekleştirildi.

12.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:28Başakşehir'de

Belediyesi'nin sıfır atık ve çevre projelerinden biri olan "Daha yaşanabilir bir dünya için" sloganıyla çevre yürüyüşü gerçekleştirildi.

Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu, Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulu'nun çevreci öğrencileriyle birlikte daha temiz, daha yeşil çevre için  "Daha yaşanabilir bir dünya" sloganıyla yürüdü. Yüzlerce öğrencinin heyecanına ortak olacak anne ve babalar, yürüyüşe birbirinden renkli kıyafet ve enstrümanlarıyla katıldı.

GELECEK İÇİN LÜTFEN ÇEVREMİZİ KORUYALIM

Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulu'nun çevreci öğrencileriyle yürüyüşe katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün çevre farkındalığını arttırmak için çocuklarımızla geleneksel hale getirdiğimiz yürüyüşümüzü yapacağız. Dün 11 milyon ağaç kampanyası yapıldı, biz de Başakşehir Belediyesi olarak ağaç kampanyalarımızla, çevre yürüyüşlerimizle farkındalık yaratmak istiyoruz. Eğer farkında olursak evimizde, sokağımızda daha sonrasında temizlenmesi gereken atıklar oluşturmazsak, çevremizi, doğamızı korursak çocuklarımız için de daha yaşanabilir bir dünya bırakırız. Yaşanabilir bir gelecek için lütfen çevremizi koruyalım" dedi.

Çevreci etkinliklerin öğrenciler üzerindeki etkilerine değinen Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, "Günümüzde çevre çok önemli, biz istiyoruz ki çocuklarımızla, velilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir farkındalık oluşturalım. Çocuklarımız şu andan itibaren çevre bilincinin oluşması için, çöpleri çöp kutusuna atma, plastikleri çevreyi uzun süre kirletici maddeleri geri dönüşüme atma gibi bir bilince sahip olmak için gayret gösteriyorlar" dedi.  Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulu Müdürü Zeki Borcekli, "Bu yıl düzenlediğimiz bu ikinci çevre etkinliğimiz, amacımız öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimiz ve velilerimiz el ele vererek çevre bilinci oluşturmak insanları doğaya daha duyarlı hale getirmek" dedi.



Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Ahmet Kabaklı, Başakşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:15 Bakan Koca: Aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık -2
16:14 Ayrılıkçı Katalanların eylemi polisin müdahalesiyle sona erdi
16:14 Beyoğlu'nda kahvehaneciye silahlı saldırı (1)
16:14 Bakan Koca: Aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık
16:13 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının eşi: intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyorum
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:25 Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Amcasını kaybetti
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:15:53