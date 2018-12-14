Başakşehir'de Demir Hırsızları Kamerada

Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA Başakşehir
'de 6 bin liralık demir malzeme çalan 2 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet
Caddesi'ne bulunan bir işyerinden pazartesi günü 6 bin lira değerinde demir malzeme çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 6 bin lira değerindeki demirin çalınarak bir kamyonete yüklendiğini belirledi. Polis
ekipleri yaptığı çalışmalarda olayın ertesi günü aynı kamyonetin Hürriyet Caddesi'nde olduğunu belirleyerek kamyoneti durdurdu. Ekipler kamyonette bulunan S.Y. ile Azerbaycan
uyruklu H.C. gözaltına alındı. Şüphelilerden Azerbaycan uyruklu H.C. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, S.Y. ise sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
DHA,Hürriyet,Başakşehir,İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 13:10