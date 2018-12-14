14 Aralık 2018, 16:08
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Başakşehir'de Demir Malzemesi Çalan Hırsızlar Kamerada

Başakşehir

Başakşehir'de bir iş yerinden 6 bin TL değerinde demir malzemesi çalan hırsızlar önce kameralara ardından polis ekiplerine yakalandı.

Başakşehir'de bir iş yerinden 6 bin TL değerinde demir malzemesi çalan hırsızlar önce kameralara ardından polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir iş yerine giren 2 hırsız, 6 bin TL değerinde demir malzeme çaldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların kullandığı kamyoneti kıskıvrak buldu. Hürriyet Caddesi üzerinde takibe alınan kamyonet sanayi sitesine girdiği esnada durduruldu. Araçta bulunan S.Y. ile Azerbaycan uyruklu H.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL Polis,Başakşehir
14 Aralık 2018 Cuma 16:08



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