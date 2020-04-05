Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başakşehir'de dolandırıcılık operasyonu: 800 sahte altın ele geçirildi

BAŞAKŞEHİR'de bir kişinin sahte altın satarak dolandırılmaya çalışıldığını ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda toplam 800 sahte altın ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

05.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:54
Başakşehir'de dolandırıcılık operasyonu: 800 sahte altın ele geçirildi

BAŞAKŞEHİR'de bir kişinin sahte altın satarak dolandırılmaya çalışıldığını ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda toplam 800 sahte altın ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsan N.'nin (43) Suriye uyruklu biri tarafından kendisine sahte altın satılarak dolandırılmaya çalışıldığını beyan etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından 31 Mart tarihinde, saat 18.30 sıralarında İhsan N.'nin şüpheli ile iletişime geçmesi sağlandı ve şüphelinin buluşmak için göndermiş olduğu konum olan Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ne gidilerek, şüphelinin gelmesi beklendi. Konuma gelen şüpheli Abduminim M. (27), yanında getirdiği 100 sahte altını İhsan N.'ye verip parayı aldığı sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ardından şüpheli Abduminim M.'nin, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu karar doğrultusunda Güvercintepe Mahallesi Tosun Sokak'ta bulunan ikametinde yapılan aramalarda 390 sahte altın daha ele geçirildi. Şüpheli Abduminim M.'ye altınları nereden aldığı sorulduğunda, Oday Al M.'den (22) aldığını ve adresini bildiğini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan adrese yapılan operasyonda kapıyı açtıktan sonra kaçmaya çalışan Oday Al M., yaşanan kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Oday Al M. ile aynı ikamette bulunan Ahmed Al H. (25), Ahmed Ö. (22), Ahmed M. (25), Mehir El İ. (25) ve Abdullah El V.'de (21) yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 310 sahte altın ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin sorgularında, ayrıca Başakşehir'de meydana gelen 4 'dolandırıcılık' konusunun da faili oldukları tespit edildi. 1 Nisan tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Abdülminim Al M., Ahmed Al H., Ahmed Ö. ve Abdullah Al V. hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılırken, Oday Al M., Ahmed M. ve Mehir El İ. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başakşehir'de dolandırıcılık operasyonu: 800 sahte altın ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:53: Suya indirim hazırlığı - Haber 14:52: İzmir'de Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkış kısıtlandı - Haber 14:52: Horoz dövüştürenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden de para cezası - Haber 14:51: Tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı - Haber 14:51: Sağlık çalışanlarına anlamlı destek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 11:16: Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet - Ekonomi 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber