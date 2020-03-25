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Başakşehir'de eczaneler artık daha güvenli

Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki eczanelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

25.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:09
Başakşehir'de eczaneler artık daha güvenli
Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki eczanelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tedbirler çerçevesinde açık tutulan iş yerlerinden olan eczaneler, Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Gelen hasta sirkülasyonu açısından riskli mekanlar olarak görülen eczanelerde sırayla dezenfekte çalışmaları yapıldı. Yapılan dezenfeksiyon çalışmaları eczacıları ve çalışanları memnun etti. Ufuk Öztürk, "Bu çalışmalar halk sağlığı açısından çok önemli. Çünkü eczanelere her türlü hasta insan geliyor. Hiçbir ücret talep etmeden gelip eczaneleri dezenfekte ettikleri için belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Başakşehir Belediyesi, Güncel

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