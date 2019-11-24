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Başakşehir'de elektrikli sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Başakşehir'de elektrikli sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybettiİSTANBUL - Başakşehir'de bir evin bodrum katında elektrikli sobasından çıkan yangında biri bebek biri çocuk 2 kardeş hayatını kaybetti.

24.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:51
'de elektrikli sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
İSTANBUL - Başakşehir'de bir evin bodrum katında elektrikli sobasından çıkan yangında biri bebek biri çocuk 2 kardeş hayatını kaybetti. Haberi alan aile yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, kardeşlerin naaşı Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte akrabalarının yanına gelen yabancı uyruklu 2 kardeş E.H, ve R.H. evde kimsenin olmadığı sırada ısınmak için elektrikli sobayı açtı. Bir anda dumanların arasında kalan kardeşlerin çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Birbirlerine sarılmış halde bulundular
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biri bebek 2 kardeşin salonun ortasına bir birilerine sarılmış halde ölü olarak buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri daire ve sokak girişine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme polis ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının işlemlerini tamamlaması sonucu 2 kardeşin cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan, acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde baygınlık geçiren acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti.
ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattı.
Başakşehir'de elektrikli sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Başakşehir, Adli Tıp, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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