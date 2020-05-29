Başakşehir'de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü

Başakahşehir'de tekstil fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Başakşehir'de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü
29.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:54
Başakahşehir'de tekstil fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Patlama ile birlikte çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Başakşehir'de Kartanesi Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrika'nın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, fabrika da yangın çıktı. İşçiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir, İşçi, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan’ın mesajı Yunanistan’ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
İstanbul’da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında Haber
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Haber
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Haberler››3. Sayfa››Başakşehir'de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:50: Taliban militanları Afgan güçlerine saldırdı: 14 ölü - Haberler 11:50: Geceleri mezarları tek tek çimentoyla kapatıyor - Haberler 11:49: Başakşehir'de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü - Haberler 11:47: Twitter, Trump'ın mesajına erişimi 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle sınırladı - Haberler 11:40: Fetih Duası'nın okunacağı Ayasofya görüntülendi - Haberler 11:30: Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi - Haberler 10:58: Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak 10:32: Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor - Haberler 10:15: Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam 08:14: Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor