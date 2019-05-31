Başakşehir'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA

Başakşehir'de bir otomobilin karşı şeride geçerek seyir halindeki araçlara çarpmasıyla meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları kazaya karışan araçlardan birinde hamile bir kadının olduğunu söyledi.Kaza, Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil karşı şeride geçerek seyir halindeki 2 araçla kafa kafaya çarpıştı. Ardından otomobil, araçların arkasında seyreden yolcu minibüsüne de çarptı. Çarpmanın etkisiyle Suriye uyruklu Musap S. ve bir kişi daha araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ağır yaralı olan Musap S. ve diğer yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı."Arabada 2 kişi vardı birisi hamile bayandı"Kazanın görgü tanıklarından Emre Öztürk, kazaya karışan otomobillerden birisinde hamile bir kadının olduğunu iddia ederek, "Seyir halinde giderken karşıdan bir araç bu şeride geldi. Bu şeritte ilerlemekte olan sol ve sağdaki araç, arkasında minibüs, arkasında da ben vardım. Araç bu şeride girince panikle sol tarafa kırıp o araca vurdu. O araç da bu tarafa geçince minibüse çarptı, minibüs kaldırıma çıktı. Zincirleme kaza oldu. Arabalardan bir tanesinde 2 kişi vardı, birisi hamile bir bayandı. Minibüste 3 kişi vardı, onlarda bir şey yok ama bu araçta yaralılar vardı" dedi. - İSTANBUL